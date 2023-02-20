Драгер показав 2,13 проміле алкоголю: це перевищує норму в 11 разів

У Ковелі п'яна водійка Renault Kadjar припаркувала автомобіль на залізничному переїзді. Про порушницю поліцію повідомили очевидці. Жінка пройшла тест на драгері, який показав 11-кратне перевищення допустимої норми алкоголю. Патрульні склали на неї протокол за статтею про п'яне водіння, яка передбачає 17 тис. грн штрафу, а також вилучили водійське посвідчення.

Повідомлення про водійку, яка порушувала ПДР, до патрульних надійшло близько 23:00 у неділю, 19 лютого. Поліцейських повідомили, що порушниця перебуває на вулиці Тимошенка у Ковелі.

«Прибувши за вказаною адресою, поліцейські виявили 45-річну водійку Renault Kadjar, яка здійснила стоянку транспортного засобу прямо на залізничному переїзді та не ввімкнула аварійну світлову сигналізацію», – повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.

Під час спілкування з жінкою інспектори помітили в неї ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували пройти перевірку на драгері. Жінка погодилася і результат виявився позитивним: 2,13 проміле. Такий показник перевищує допустиму для водіїв норму в майже 11 разів.

На водійку патрульні склали адмінматеріали за ч. 1 ст. 122 (порушення правил стоянки) та ст. 130 (п'яне водіння) КУпАП. У жінки вилучили водійське посвідчення та видали тимчасове. Зазначимо, що за п'яне водіння їй загрожує 17 тис. грн штрафу.