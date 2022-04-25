Затор із повалених дерев склав близько 200 м

Внаслідок сильного буревію 40 дерев впали на дорогу Долина – Хуст поблизу села Сойми на Закарпатті. Протяжність затору склала близько 200 метрів. Наслідки негоди ліквідували рятувальники спільно із лісниками. Постраждалих немає.

Як у понеділок, 25 квітня, повідомила прес-служба ДСНС Закарпаття, через буревій та повалені дерева була перекрита дорога Р-21 Долина – Хуст на відрізку поблизу села Сойми на Міжгірщині. На проїжджу частину через сильний вітер впали близько 40 дерев.

«Рятувальники спільно з лісниками усували наслідки негоди на автошляху Р-21 регіонального значення поблизу с. Сойми Міжгірської територіальної громади Хустського району. Там зафіксовано падіння 40 дерев на проїжджу частину. Протяжність затору складала близько 200 м», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі ДСНС Закарпаття ZAXID.NET уточнили, що внаслідок падіння дерев поблизу села Сойми постраждалих немає. Рятувальники оперативно ліквідували наслідки буревію, проїзд на цьому відрізку дороги вже є.

Загалом протягом неділі, 24 квітня, рятувальники на Закарпатті чотири рази виїжджали на ліквідацію наслідків негоди. Повідомляється також про падіння дерева на автомобіль Skoda Octavia у Берегівському районі, пошкодження електролінії та покрівлі місцевого дистадка у селі Великі Ком’яти. Постраждалих немає.