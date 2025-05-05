За словами Дмитра, він не одразу зрозумів, що перехопив гіперзвукову ракету

Повітряні сили ЗСУ у неділю, 4 травня, опублікували розповідь оператора ЗРК Patriot, який у 2023 році першим у світі збив російську гіперзвукову ракету «Кинджал».

Військового звати Дмитро, його обличчя на відео частково прикрили, а прізвище не розголошують з міркувань безпеки. Та Повітряні сили нагадали, що саме він 4 травня 2023 року, будучи у складі підрозділу 96-ї зенітної ракетної Київської бригади повітряного командування «Центр», знищив гіперзвукову балістичну ракету «Кинджал».

За словами Дмитра, ні він, ані його колеги не одразу зрозуміли, що перехопили саме гіперзвукову ракету.

«Спочатку думали, що це був просто «Іскандер». Лише коли знайшли уламки, тоді вже самі дізналися, що це був «Кинджал». Всі раділи, всі один одного вітали. Росія говорила, що «Кинджал» неможливо збити, але виявилося, що все можна збивати і все збивається», – пригадав військовий.

Нагадаємо, нещодавно військові показали повітряний бій винищувача МіГ-29 та російського БпЛА. Сталося це під час російської атаки зранку 29 квітня.