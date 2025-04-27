Ракети AIM-120 AMRAAM складають основу боєкомплекту ЗРК Nasams

Повітряні сили розповіли про роботу підрозділу протиповітряної оборони під командуванням Героя України Кирила Перетятька. Під час одного з боїв його підрозділ знищив одразу 11 російських крилатих ракет за дві хвилини із ЗРК Nasams. Про це ідеться в сюжеті Повітряних сил ЗСУ.

Перетятько розповів, що норвезький ЗРК Nasams третьої модифікації – один з перших зенітно-ракетних комплексів, який Україна отримала від союзників восени 2022 року. Комплекс одразу ефективно зарекомендував себе під час масованих російських атак на українські міста та критичну інфраструктуру.

ЗРК Nasams, який перебуває на озброєнні підрозділу, складається з:

командного пункту, із якого здійснюється управління;

радара;

пускових установок – кожна з них вміщує шість зенітних керованих ракет.

«Здійснюється повітряний удар противником, летять велика кількість ракет, радар виявляє ці цілі, оператори обирають пускові, здійснюють пуск по цілі, доповідають про результати», – пояснив принцип дії комплексу Кирило Перетятько.

Він додав, що ЗРК Nasams призначений для знищення аеродинамічних цілей, таких як літаки, гелікоптери, крилаті ракети різних модифікацій та безпілотники. Комплекс не може працювати по балістичних цілях, радар Nasams не може захопити балістичну ціль, а надзвукова ракета AIM-120 AMRAAM не здатна її збити.

Наразі на рахунку підрозділу командира – понад 150 знищених цілей, здебільшого – крилатих ракет, хоча є й інші ворожі цілі.

«За один повітряний бій ми збили 11 крилатих ракет. Уся бойова робота тривала не більше двох хвилин… Ми, мабуть, побили рекорди інших країн зі швидкості перезаряджання. І ми готові робити це постійно, щоб захищати нашу країну – були б ракети», – заявив Перетятько.

Кирило Перетятько також спростував фейки російських пропагандистів про те, що українська ППО завдає людських жертв і пошкоджень цивільної інфраструктури.

«Це все повна брехня. Ракета AIM-120 AMRAAM, яку використовує ЗРК Nasams, якщо не влучає, вона ліквідовується в повітрі. Вона не має такої вибухової сили, як балістичні ракети РФ», – додав командир.

До слова, нещодавно на Донеччині зенітники 63-ї ОМБр з безпілотника збили російський експериментальний розвідувальний дрон «Мерлин-ВР», вартістю 300 тис. доларів.