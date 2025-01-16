Щонайперше це стосується, тих, хто експлуатує та обслуговує технологічну авіаційну техніку

У відеозверненні 14 січня авіаційні техніки 114-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ заявили, що до їхньої військової частини надійшов наказ про переведення до піхотних підрозділів 218 фахівців. У четвер, 16 січня, стало відомо про створення спеціальної комісії, яка має не допустити переведення авіафахівців в інші роди та види Збройних сил України.

«Повідомляємо, що в Повітряних силах створено спеціальну комісію, яка вивчає стан справ стосовно переведення військовослужбовців Повітряних сил в інші роди та види Збройних сил України», – йдеться у повідомленні.

Метою комісії є недопущення переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей, що може суттєво вплинути на боєздатність підрозділів Повітряних сил. Щонайперше це стосується, тих, хто експлуатує та обслуговує технологічну авіаційну техніку, техніку зенітних ракетних, радіотехнічних військ, фахівців РЕБ та інших спеціальностей, укомплектованих мобільних вогневих груп. Також це стосується тих військовослужбовців, які проходили навчання за кордоном.

«Було прийнято відповідні рішення щодо недопущення переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей в інші роди та види Збройних сил. Наразі комісія Повітряних сил перевіряє, чи мають місце порушення», – наголошують у дописі.

У Повітряних силах додають, що якщо такі випадки будуть встановлені, то прийматимуть відповідні рішення щодо їх виправлення.

Нагадаємо, 14 січня авіаційні техніки 114-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ повідомили, що командування ЗСУ наказало Повітряним силам розпочати масштабне переведення авіаційного персоналу та фахівців з обслуговування зенітних комплексів у піхотні підрозділи.

У пресслужбі Генштабу заявили, що гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які обслуговують літаки «не планувалося і не планується» переводити у піхотні підрозділи.