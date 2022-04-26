Протягом суботи, 25 квітня, повітряні сили ЗСУ знищили 10 російських цілей в українському небі, зокрема літаки, безпілотники та крилаті ракети.

Як повідомило командування повітряних сил ЗСУ, за минулу добу було знищено три ворожі літаки, чотири БпЛА (ОТР) та три крилаті ракети.

За час війни Росія втратила уже понад 22 тис. військових, ще понад 5,5 тис. одиниць різної техніки було знищено. Актуальну інформацію про втрати росіян зібрано у щоденній статистиці ZAXID.NET.