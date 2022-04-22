На Харківщині Збройні сили України знищили ворожу систему протиповіртяної оборони та РСЗВ. Інформацію про місця зосередження російських сил ЗСУ надали наші прикордонники.

Як повідомила Держприкордонслужба у п’ятницю, 22 квітня, прикордонники отримали інформацію про місця зосередження противника в декількох населених пунктах Харківської області, зокрема їхніх засобів ППО та артилерії.

«Перевіривши ці дані, охоронці кордону одразу передали інформацію побратимам зі Збройних сил України. Згодом по зазначених координатах було нанесено вогневе ураження. У підсумку знищено чимало орків, 3 одиниці РСЗВ та систему ППО», – написали прикордонники.

За час війни Росія втратила уже понад 21 тис. військових, ще понад 5,5 тис. одиниць різної техніки було знищено. Актуальну інформацію про втрати росіян зібрано у щоденній статистиці ZAXID.NET.