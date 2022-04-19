Росіяни розмістили склад з боєприпасами у лісі задля маскування, але його знищили українські військові. На фото все, що від нього залишилось

Військові Збройних сил України знищили склад з ворожими боєприпасами, який противник розташував у лісі. Відео знищеного складу оприлюднила 10-та окрема гірсько-штурмова бригада у вівторок, 19 квітня.

«Ось такий сучасний вигляд знищеного російського складу боєприпасів на нашій території. Це робота артилерії Едельвейсів. Святковий пікнік до Великодня вдався на славу! Найсмачніше вже підсмажене та …знищене!», – написали військові.

У повідомленні не вказано, на якому напрямку знищили ворожий склад, проте, судячи з відео, ворог розмістив його у лісі задля маскування.

За час війни Росія втратила уже понад 20 тис. військових, ще понад 5,5 тис. одиниць різної техніки було знищено. Актуальну інформацію про втрати росіян зібрано у щоденній статистиці ZAXID.NET.