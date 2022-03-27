Збитий російський вертоліт

За неділю, 27 березня, Повітряні сили Збройних сил України знищили 9 російських цілей, серед яких є як літаки, так і безпілотники і крилаті ракети.

За інформацією командування Повітряних сил, українська авіація продовжує працювати по наземних цілях. Вона здійснила кілька авіанальотів на ворожі війська під прикриттям винищувачів.

«Доба 27 березня спершу видалась відносно спокійною в повітряному просторі нашої держави. Загострення обстановки почалось ближче до 22 години – по всій країні заревіли повітряні тривоги!», – йдеться у повідомленні.

Масований авіаналіт російські окупанти здійснили з півночі Київської області, де втратили одразу три літаки.

По ряду об’єктів інфраструктури України окупанти завдали ударів крилатими ракетами, дві – збито нашим ППО.

Загалом за добу 27 березня Повітряні Сили знищили:

- 4 літаки;

- 1 вертоліт;

- 2 БпЛА;

- 2 крилаті ракети.

У відомстві уточнили, що на Харківщині було збито один літак, імовірно винищувач-бомбардувальник Су-34, а на Київщині – вертоліт та БпЛА окупантів.