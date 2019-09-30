Поїзд Львів-Вроцлав зірвався з домкрата під час перестановки вагонів на вузькоколійку

Потяг Львів-Вроцлав перехилився через поломку домкрата

В ніч на 30 вересня на залізничній станції Мостиська-2 потяг Львів–Вроцлав під час перестановки вагонів з широкої колії на вузьку євроколію обірвався один з домкратів, які утримували вагон, внаслідок чого вагон різко перехилився, а деякі пасажири отримали легкі ушкодження. Про цю ситуацію ZAXID.NET повідомила одна із пасажирок цього потяга. Цю інформацію ZAXID.NET також підтвердили залізничники.

Інцидент з потягом трапився о 3:20 ночі. Поїзд 051Л Львів–Вроцлав приїхав на станцію Мостиська-2, де вагони за допомогою чотирьох домкратів почали підіймати та замінювати їм шасі під європейську вузьку колію. Під час перестановки одного з вагонів зламався один домкрат, внаслідок чого вагон різко перехилився на сторону.

Під час перестановки вагонів поїзд зірвався з домкрата (фото пасажирів)

За чотири години після інциденту залізничникам вдалося відремонтувати домкрат, завершити процедуру перестановки вагонів та відновити рух потяга. Жодних компенсацій за затримку руху пасажири не отримали.

За інформацією ZAXID.NET, внаслідок цієї події частина пасажирів потяга зазнала незначних травм, але за медичною допомогою не звертались.

У компанії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця», яка обслуговує цей поїзд, ZAXID.NET без офіційного запиту відмовились коментувати інцидент з потягом.