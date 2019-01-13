Пожежу на хімзаводі в Калуші досі не загасили

В суботу о 23:48 пожежу було локалізовано

СуспільствоАндрій Стець, сьогодні, 10:195990

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Пожежу на хімзаводі в Калуші досі не загасили
фото КУРС
До гасіння пожежі залучено 20 одиниць техніки та 110 чоловік особового складу

Ліквідація пожежі на заводі «Карпатнафтохім» у Калуші Івано-Франківської області досі триває. Про це зранку в неділю, 13 січня, управління ДСНС в області.

У відомстві зазначили, що до гасіння пожежі залучено 20 одиниць техніки та 110 чоловік особового складу пожежно-рятувальних підрозділів управління ДСНС в області.

До місця пожежі було направлено пожежно-рятувальні підрозділи за підвищеним номером виклику: ДПРЧ-24 з охорони ТОВ «Карпатнафтохім», ДПРЧ-6 міста Калуш, ДПРЧ-8 смт. Рожнятів, ДПРЧ-10 міста Долина, ДПРЧ-3 міста Галич, ЧСПТ АРЗ СП УДСНС в області, ДПРП смт. Войнилів та м. Бурштин.

Також у відомстві нагадали, що в суботу о 23:48 пожежу було локалізовано.

«Причина виникнення пожежі встановлюється. Потерпілих немає», - йдеться в повідомленні.

Як інформував ZAXID.NET, у Калуші Івано-Франківської області 12 січня сталася масштабна пожежа на олефіновому заводі «Карпатнафтохім». Повідомлення про пожежу надійшло о 21:08.

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На хімічному заводі у Калуші виникла масштабна пожежа ZAXID.NET
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