На хімічному заводі у Калуші виникла масштабна пожежа

На місці працюють пожежні бригади

Ввечері у суботу, 12 січня, на завод «Карпатнафтохім», що в Калуші на Івано-Франківщині, сталася пожежа. Про це повідомляють очевидці.

За їхніми словами, на місці пожежі лунають вибухи.

«У ці хвилини пожежа на поліолефіні ТзОВ «Карпатнафтохім». Подробиць поки що немає», – повідомляє місцева газета «ВІКНА».

Відео Тараса Гаврилюка

На місце пожежі виїхали пожежні бригади.

Як повідомляє івано-франківський сайт «КУРС» з посиланням на соцмережі, горить установка з виробництва олефінів, яку було уведена в експлуатацію у жовтні 2005 року. Розробник проекту – фірма «Linde» (Німеччина) за технологією “AXENS” (Франція). Об’єм інвестицій склав 15 мільйонів доларів.

Як повідомили в обласному управлінні ДСНС,12 січня о 21:08 надійшло повідомлення про пожежу на Олефіновому заводі ТОВ «Карпатнафтохім».

«Зараз відбувається факельне горіння пірогазу. Підрозділи УДСНС в області за допомогою лафетних стволів здійснють охолодження сусідніх будівель. Від Управління ДСНС в області залучено 18 одиниць техніки та близько 90 осіб особового складу. Потерпілих немає», - йдеться в повідомленні.

Прес-служба ДСНС повідомила, що станом на 22:30 інженерними персоналом об'єкту перекрито засувки та призупинено подачу пірогазу в установки.

Фото «КУРС»

У прес-службі ГУ НП в Івано-Франківській області повідомляють, що на місці події задіяні 25 поліцейських. Правоохоронці забезпечують порядок на пожежі. Відомо, що горить пірогаз у корпусі 425. Там ймовірно тріснула одна із труб, тому стався витік газу. Станом на 23:00 із труби продовжував «витікати» газ. Всі інші крани перекриті.

Міський голова Ігор Матвійчук повідомив, що наразі тримає ліквідації пожежі. За його словами, загрози для життя мешканців міста немає, викидів небезпечних речовин в повітря немає. Також Ігор Матвійчук офіційно підтвердив: постраждалих від пожежі немає. Про це повідомляє інформаційний портал Калуша.

Зазначимо, що ТОВ «Карпатнафтохім» відновило роботу у червні 2017 року після п'ятирічного простою.

«Карпатнафтохім» виробляє етилен, поліетилен, вінілхлорид, каустичну соду, хлор і суспензійний ПВХ. Завод був зупинений у вересні 2012 року в зв'язку з несприятливою ситуацією на ринку нафтохімічної продукції, і до сих пір не запущено (за винятком нетривалого відновлення роботи виробництва ПВХ).

У лютому 2017 року НК «Лукойл» заявив про продаж контрольного пакету «Карпатнафтохіму». 100% ТОВ належить Karpaty Chemical B.V. (Нідерланди), кінцевими бенефіціарами якого є який раніше очолював ПІІ «ЛУКОЙЛ-Україна» Ільхам Мамедов і гендиректор «Техінсервіс» Ігор Щуцький.

Кабінет міністрів постановою №299 від 26 квітня 2017 року встановив для «Карпатнафтохіму» щорічні квоти на безакцизне ввезення і закупівлю сировини для виробництва: зріджений газ - 1070 млн л, прямогонний бензин - 1170 млн, дизельне паливо - 985 млн літрів. Переробка кожного із зазначених обсягів може забезпечити випуск 250 тис. тонн етилену на рік.

Як нагадує «Галицький кореспондент», це не перший випадок з пожежею на підприємстві. У 2017 там горів фланець, чим викликав паніку у населення області.