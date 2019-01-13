Пожежники ліквідували пожежу на хімічному заводі в Калуші

Вогнеборці не могли загасити пожежу понад 12 годин

СуспільствоАндрій Стець, сьогодні, 12:511450

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Пожежники ліквідували пожежу на хімічному заводі в Калуші
фото національної поліції
Рятувальники з сусідніх міст повертаються в місця постійного перебування

Пожежу в корпусі 425 цеху піролізу, компримування та поділу пірогазу виробництва «Етилену та поліетилену ТзОВ «Карпатнафтохім», яка розпочалася ввечері напередодні, повністю ліквідовано. Про це повідомляє івано-франківський сайт «ВІКНА» з посиланням на заяву начальника Калуського МРВ УДСНС Василя Микитина.

Рятувальники з Галича, Долини, Івано-Франківська, Рожнятова, Войнилова і Бурштина повертаються в місця постійного перебування, зазначив він на екстреному засіданні міської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За його словами, жодної небезпеки для мешканців міста через пожежу на заводі немає. Жодна людина під час інциденту не постраждала.

Як інформував ZAXID.NET, у Калуші Івано-Франківської області 12 січня сталася масштабна пожежа на олефіновому заводі «Карпатнафтохім». Повідомлення про пожежу надійшло о 21:08. Правоохоронці дійшли висновку, що пожежа виникла через порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві. Поліція відкрила кримінальну справу.

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