Стала відома причина масштабної пожежі на хімзаводі в Калуші

Факельне горіння пірогазу відбувалося орієнтовно до 01:00 13 січня

Пожежа на олефіновому заводі ТОВ «Карпатнафтохім» у Калуші Івано-Франківської області виникла через порушення правил безпеки. Про це повідомили в неділю, 13 січня, в обласній поліції.

«Правоохоронці інформують, що пожежа виникла через порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві. Внаслідок пожежі виникла загроза настання тяжких наслідків у стані виробничих об'єктів цього підприємства», - йдеться в повідомленні.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 ККУ (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого).

Правопорушення карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

У поліції повідомили, що факельне горіння пірогазу відбувалося орієнтовно до 01:00 13 січня.

«Пожежу заборонено гасити, тому здійснювалося охолодження сусідніх будівель. Інженерно-технічним персоналом було перекрито засувки. Відтак, пірогаз виходив з тієї труби, яка зазнала пошкодження. Попри те, що пожежу вночі 13 січня локалізовано, досі триває процес тління. На місці створено штаб пожежогасіння», - йдеться в повідомленні.

Потерпілих немає.

Як інформував ZAXID.NET, у Калуші Івано-Франківської області 12 січня сталася масштабна пожежа на олефіновому заводі «Карпатнафтохім». Повідомлення про пожежу надійшло о 21:08.

О 23:48 пожежу було локалізовано. Станом на ранок неділі ліквідація пожежі триває.