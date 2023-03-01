Російські воєнні злочинці пізно ввечері у вівторок, 28 лютого, запустили по Україні кілька дронів-камікадзе. У ніч з вівторка на середу вибухи лунали в Кременчуці Полтавської області. Згодом з’ясувалося, що це працювала протиповітряна оборона.

Вранці в середу, 1 березня, командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що над Україною було збито чотири дрони-камікадзе.

«У ніч з 28 лютого на 1 березня ворог атакував Україну з північного напрямку ударними безпілотниками типу Shahed. Усі чотири БпЛА-камікадзе знищено силами та засобами протиповітряної оборони», – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на понеділок, 27 лютого, Росія атакувала іранськими дронами Хмельницький, було зафіксовано три влучання. Загинули двоє рятувальників. Коли вони ліквідовували наслідки перших двох ударів, воєнні злочинці вдарили по цьому об’єкту втретє.