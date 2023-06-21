Українська ППО збила ще шість дронів-камікадзе Shahed під час нічної атаки росіян. Про це йдеться в повідомленні Повітряних сил.

Уночі 21 червня ворог завдав удару з північного напрямку ударними дронами іранського виробництва «Shahed-136/131». Усі дрони-камікадзе знищено силами та засобами Повітряних Сил на Хмельниччині. Про наслідки падіння уламків дронів наразі не повідомлялось.

Також за минулу добу, 20 червня, Сили оборони України приземлили 4 ворожі розвідувальні безпілотники різних типів.

Раніше в Повітряних силах уточняли, що росіяни запускають малі групи ракет і безпілотників у комбінації з фальшцілями, щоб виявляти наземні установки ППО, радарні станції, які відстежують повітряні цілі.

Українські ж військові після кожного подібного запуску змінюють розташування радарних станцій, батарей ЗРК, аби інформація, яку могли отримати ворожі війська, максимально швидко втрачала актуальність.