За неправильного догляду фліс може втратити свою приємну текстуру

Флісовий одяг цінують за легкість, м’якість та здатність добре зберігати тепло. З цього матеріалу шиють куртки, кофти, худі та інші речі для холодної погоди. Однак за неправильного догляду фліс може втратити свою приємну текстуру та покритися ковтунцями. Columbia розповідає, як правильно прати флісовий одяг.

Як правильно прати флісові речі?

Перед пранням уважно прочитайте етикетку з інструкціями щодо догляду на виробі, щоб дотримуватися конкретних вказівок виробника щодо прання.

Для флісу потрібно використовувати делікатний режим прання та холодну воду, щоб не пошкодити структуру тканини. Уникайте прання флісу разом з одягом із застібками-блискавками, липучками або гострими декоративними елементами, оскільки вони можуть спричинити утворення ковтунців.

Використовуйте м’який пральний засіб без сильних відбілювальних речовин, щоб уникнути пересушування волокон тканини. Також не додавайте кондиціонер для білизни, оскільки він може знизити поглинальну здатність та повітропроникність флісу.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Як правильно сушити флісові речі?

Сушити флісовий одяг краще на повітрі. Просто повісьте фліс або розкладіть його на рівній поверхні для природного висихання. Але важливо уникати прямих сонячних променів, щоб запобігти вицвітанню кольору. Зведіть до мінімуму сушіння в сушильній машині, але якщо у вас немає вибору, то обирайте режим з низькою температурою або без нагрівання.