Для різних видів верхнього одягу потрібні свої умови

Не кожну куртку можна прати в машинці, адже спосіб догляду залежить від матеріалу, наповнювача та рекомендацій виробника. УНІАН розповідає, як випрати різні види курток в пральній машині.

Як випрати куртку в пральній машинці: загальні правила

Перед початком прання насамперед потрібно перевірити етикетку від виробника. На ній буде зазначено, чи можна прати річ в машинці й при якій температурі це краще робити.

Окрім цього, на етикетці буде вказано, чи можна прати верхній одяг у пральній машині, чи все ж таки використовувати ручне прання.

Як прати синтепонову куртку?

Синтепонові куртки потрібно прати при температурі не вище 30°C і не довше 40 хвилин. А після прання виріб потрібно сушити природним способом та не віджимати одяг у машинці. Окрім цього, таку куртку не можна прати засобами, в складі яких є хлор.

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Як прати пуховик?

Для пуховика рекомендують використовувати делікатний режим прання, щоб не пошкодити річ. Температура прання повинна бути не вище 30°C. Після основного циклу слід кілька разів увімкнути полоскання, щоб у наповнювачі не залишився мийний засіб.

Віджимання допускається лише тоді, коли воно дозволене на етикетці. При цьому потрібно вибирати повільну швидкість. Сушити пуховик рекомендують в горизонтальному положенні, періодично перевертають його.

Як прати куртку з поліестеру?

Таку куртку можна прати при температурі до 40°C. Для такого одягу підходить делікатний режим без машинного сушіння та віджимання.

Куртку після прання потрібно відтиснути вручну та повісити на плічка, щоб вона висохла. Водночас сушити її на батареї або під прямими сонячними променями не рекомендують, адже це може зіпсувати річ.