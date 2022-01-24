Майстер компанії «Гідробуд-М» вивіз гравій та пісок з прибережної смуги Дністра в Самбірському районі

Працівник будівельної компанії вивозив на вантажівках гравій та пісок з Дністра замість того, щоб виконувати роботи з укріплення берегів річки. Директор компанії переконує, що не знав про незаконну діяльність працівника своєї фірми. А Державна екологічна інспекція склала на порушника адмінпротокол.

Як повідомили у понеділок, 24 січня, у Держекоінспекції Львівщини, інспекція отримала повідомлення від мешканця про те, що ТзОВ «Гідробуд-М» незаконно забирає піщано-гравійну суміш з прибережної захисної смуги річки Дністер поблизу села Задністря Самбірського району. Державні інспектори виїхали на перевірку і виявили, що ця компанія мала угоду на берегоукріплюючі роботи в межах сіл Ралівка та Задністря, щоб села не затоплювали. Втім з у листопаді 2021 року майстер будівельної «Гідробуд-М» самовільно вивіз на вантажівках піщано-гравійну суміш з прибережної смуги Дністра. Таким чином працівник порушив кілька статей Кодексу України «Про надра».

Директор ТзОВ «Гідробуд-М» пояснив інспекторам, що майстер здійснив забір піщано-гравійної суміші автомобілях, які не є у власності або користуванні їхнього підприємства та без його відома.

На порушника склали протокол відповідно до статті 47 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали справи скерувала в слідчий відділ поліції. Зараз інспектори ще рахують розмір збитків, які завдав працівник будівельної компанії.

З даними YouControl, власниками ТзОВ «Гідробуд-М є мешканець Миколаєва Андрій Ярошевський та жителька села Тростянець Наталія Маршалок.