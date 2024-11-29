Інженеру держпідприємства загрожує до восьми років позбавлення волі

Співробітники Державного бюро розслідувань викрили провідного інженера однієї з філій державного енергетичного підприємства, що належить до критичної інфраструктури, на махінаціях з документами. За даними слідчих, він за хабарі оформлював фальшиві бронювання від мобілізації для військовозобов’язаних. Про це у п’ятницю, 29 листопада, повідомили у пресслужбі ДБР та Офісі генпрокурора.

За даними слідчих, чоловік підробляв накази міністерства економіки та включав підприємства до переліку стратегічно важливих. Це надавало можливість працівникам цих підприємств отримали відстрочку від мобілізації.

«Він додавав до тексту наказів певні приватні підприємства, працівники яких хотіли отримати бронювання. Насправді ці підприємства не належали до стратегічно важливих, а відтак їхні працівники не мали підстав для бронювання», – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Слідчі встановили, що загалом він сфальсифікував документи щодо 12 підприємств, а 454 військовозобов’язаних чоловіків безпідставно отримали бронювання від мобілізації. За свої послуги чоловік вимагав від 200 до 2 тис. доларів.

«Виготовлені зловмисником документи використовувались при перевірці військово-облікових документів у громадян, вносились до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, а також використовувались при перетині державного кордону України», – повідомили у ДБР.

Інженеру повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114-1 КК України). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі строком на вісім років.

Наразі слідчі встановлюють, хто ще міг бути причетний до незаконної схеми. Також перевіряють посадовців міністерств та районного ТЦК та СП.