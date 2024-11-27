12 адвокатів-фігурантів кримінальних проваджень вже отримали підозру

Служба безпеки України розпочала 11 кримінальних проваджень проти 12 адвокатів, які допомагали військовозобов’язаним чоловікам уникнути мобілізації та займалися підробкою документів для їхнього виїзду за кордон. Про це повідомили журналісти «Слідства.Інфо» в середу, 27 листопада.

У відповідь на запит журналістів в СБУ розповіли, що адвокати, проти яких порушили справи, не просто надавали консультації ухилянтам чи мобілізованим, а й вчиняли інші протиправні дії. Згідно з матеріалами, правозахисники вдавались до підробки документів, зловживали впливом, чи допомагали в незаконному переправленні через державний кордон.

«Як встановило розслідування, окремі з цих адвокатів вступали у злочинну змову з представниками ВЛК, МСЕК, ТЦК для неправомірного оформлення підробних висновків про непридатність до служби, наявність інвалідності тощо», – сказали в Службі безпеки. Там додали, що 12 адвокатів-фігурантів вже отримали підозру від правоохоронців.

До слова, раніше «Слідство.Інфо» опублікувало розслідування про діяльність трьох українських адвокатів, які з-за кордону консультують чоловіків, як ухилятися від мобілізації. Деякі з правозахисників відверто радять клієнтам порушувати законодавство.