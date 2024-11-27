Чоловіків затримали у лютому 2024 року під час отримання хабаря від ухилянта

Залізничний районний суд Львова виніс вироки Дмитру Поліщуку та військовому Микиті Р., які за 10 тис. доларів допомагали ухилянтам виїхати за кордон. Дмитро Поліщук отримав понад 200 тис. грн штрафу, а Микита Р. – 2 роки іспитового терміну. Сплачені ними застави перерахують на ЗСУ.

Як вказано у матеріалах справи, підприємець Дмитро Поліщук та військовослужбовець Микита Р. організували незаконну схему переправлення військовозобовʼязаних чоловіків через держкордон. У лютому 2024 року біля ТЦ «Метро» на вул. Городоцькій Микита Р. отримав 10 тис. доларів за допомогу ухилянту. За ці гроші він обіцяв допомогти з виїздом через систему «Шлях» та оформити відповідні документи. За даними слідства, організував незаконну схему його спільник Дмитро Поліщук.

У лютому поліція та СБУ затримали 22-річного військовослужбовця та його 34-річного спільника за підозрою в переправленні ухилянтів. У листопаді обидва чоловіки уклали з прокуратурою угоду про визнання вини.

Враховуючи обставини справи, суддя Залізничного райсуду Богдана Гедз визнала Дмитра Поліщука винним за ч. 3 ст. 332 ККУ та призначила понад 200 тис. грн штрафу. Сплачені ним 242,3 тис. грн застави перерахують на підтримку ЗСУ.

Микиті Р. суд призначив 5 років позбавлення волі, однак замінив увʼязнення на 2 роки іспитового терміну. Сплачену ним заставу в розмірі 242,3 тис. грн також перерахують на спецрахунок Нацбанку для ЗСУ. Ці вироки можна оскаржити в апеляції.