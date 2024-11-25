Одного з посередників правоохоронці затримали 21 листопада

Працівники Державного бюро розслідувань викрили співробітників Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на вимаганні грошей з чоловіків мобілізаційного віку. Про це відомство повідомило у понеділок, 25 листопада.

Слідчі встановили, що працівники ТЦК зупиняли чоловіків на блокпостах Одеської області, записували їхні персональні дані та повідомляли, що планують доставити їх до ТЦК для мобілізації. Однак за 4500 доларів зловмисники обіцяли відпустити чоловіків і допомогти з оформленням відстрочки. А у разі відмови платити погрожували оголосити у розшук.



Одного з посередників правоохоронці затримали 21 листопада під час отримання грошей, йому вже повідомили про підозру. Крім цього, під час обшуку в помешканні ще одного підозрюваного, той дістав табельну зброю та погрожував працівникам ДБР.

«Він був затриманий. Йому повідомлено про підозру у замаху на вбивство правоохоронців, за що йому може загрожувати довічне позбавлення волі», – додають у дописі.

Нагадаємо, 13 листопада співробітники Державного бюро розслідувань викрили в Мар’їнському районному суді на Донеччині схему ухилення від мобілізації. За даними слідчих, її організував помічник судді, який раніше був правоохоронцем.