На Буковині суд оштрафував працівника ТЦК, який вигадав схему для чоловіків призовного віку з метою ухилення від мобілізації. Військовий брав пусті бланки повісток з територіального центру комплектування, де працює, за гроші виписував на ім'я клієнта і таким чином, чоловіки протягом місяця мали підставу для відстрочки. Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину і розкаявся.

Зловмисника вдалося викрити через те, що працівник ТЦК таку послугу запропонував колишньому військовому. Чоловік вирішив про злочинну схему повідомити правоохоронцям. Під час розслідування поліцейські з’ясували, що підозрюваний Андрій Г. в перший день повномасштабного вторгнення почав працювати в ТЦК та СП в роті охорони. Пізніше його направили у відділ військового обліку та бронювання в Чернівцях, де він мав уточнювати військово-облікові дані військовозобов’язаних, відправляти їх на ВЛК та вносити дані про осіб, які прибули до ТЦК, до відповідних реєстрів.

Під час цієї роботи обвинувачений дізнався, що фактично облік не використаних бланків повісток не ведуть. Документи повертаються назад у відділ і перебувають у вільному доступі. Тоді в солдата виникла злочинна схема. Він міг заповняти ці повістки на потрібні імена за гроші. Якщо військовозобов’язаного чоловіка з такою повісткою зупинять представники ТЦК на вулиці, то протягом місяця не зможуть виписати нову повістку.

«На весні 2023 року обвинувачений, перебуваючи у приміщенні зустрів знайомого та в розмові із ним встановив, що чоловік прибув для уточнення своїх облікових даних, а також для з’ясування питання про те, чи підлягає він призову за мобілізацією, оскільки до оголошення загальної мобілізації був демобілізований з лав ЗСУ у зв’язку із захворюванням. Під час розмови в обвинуваченого виник злочинний умисел на особисте збагачення шляхом отримання від чоловіка неправомірної вигоди», – йдеться у вироку Шевченківського районного суду від 6 грудня.

Потерпілий звернувся до правоохоронців. Загалом обвинувачений Андрій Г. за одну виписану повістку просив 150 доларів. Коли термін дії документа скінчився, за таку ж суму обвинувачений мав виписувати наступну повістку. Під час передачі хабаря військового затримали правоохоронці. Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину та розкаявся.

Шевченківський райсуд м. Чернівців визнав Андрія Г. винним у тому, що він отримав неправомірну вигоду і призначив для нього штраф в розмірі 8500 гривень. Крім того, з обвинуваченого стягнули 1434 гривень за залучення експерта в кримінальному провадженні. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.