Полтавців затримали неподалік кордону з Румунією

Троє жителів Полтавської обалсті намагалися обійти військовослужбовців ДПСУ через засніжені гори, але були затримані неподалік кордону з Румунією. На ухилянтів склали адмінпротоколи.

Як повідомили у Чернівецькому прикордонному загоні 28 листопада, під час патрулювання однієї з гірських ділянок кордону з Румунією, наряд виявив на снігу сліди кількох осіб.

Чоловіків виявили і затримали за допомогою службового собаки

«Прикордонники розпочали переслідування і через деякий час за допомогою службового собаки виявили та затримали неподалік кордону трьох чоловіків. Жителі Полтавської області вирішили здійснити перехід через засніжені гори, сподіваючись, що в складних погодних умовах їм вдасться уникнути затримання», – розповіли в ДПСУ.

За спробу незаконного перетину державного кордону України, ухилянтам загрожує від 8500 до 13600 тис. грн штрафу або адміністративний арешт на строк від десяти до п’ятнадцяти діб.