Слідчі СБУ провели обшуки у помешканні підозрюваного

У Хмельницькому викрили працівника державного підприємства на поширенні проросійської пропаганди. Як повідомила прес-служба СБУ Хмельниччини, підозрюваним у цій справі є працівник одного із заводів міста. Він відкрито підтримував у забороненій російській соцмережі «Однокласники» політику Росії.

«У поширених фігурантом матеріалах наводилися маніпулятивні аргументи, якими російські пропагандисти намагалися виправдати злочини РФ в Україні та переконати, що Росія нібито діє адекватно і законно, бо саме Україна "8 років бомбила Донбас" і "укрофашисти" не виконували Мінських угод», – йдеться у повідомленні.

Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили у помешканні агітатора комп'ютерну техніку та мобільні термінали, які він використовував для розповсюдження антиукраїнського контенту.

Чоловікові вже повідомили про підозру за ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Санкція цієї статті передбачає заборону працювати у держорганах чи місцевому самоврядуванні мінімум на десять років.