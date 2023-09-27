На Хмельниччині судили чоловіка за звинуваченням у державній зраді. СБУ встановило, що чоловік за гроші фотографував та надсилав працівникам російських спецслужб координати стратегічних об'єктів області, а також погодився стежити за міським головою Хмельницького Олександром Симчишиним. За скоєне Сергій Рябуха отримав 15 років тюрми, а також в нього конфіскують все майно.

Як йдеться у вироку Волочиського райсуду, співпрацювати з російськими спецслужбами чоловік почав у травні 2022 року. У липні Сергію Рябусі поставили перше завдання: сфотографувати та зафіксувати координати військових об'єктів у Хмельницькому. За це йому наперед заплатили 6 тисяч гривень. Чоловік наступного ж дня поїхав у місто і виконав все, про що просили росіяни.

Наступним завданням для чоловіка було стежити за мешканем Хмельницького, дані якого в вироку не уточнені. Зокрема, зловмисник мав простежити, у яке саме авто сяде чоловік. За це йому заплатили 1 тисячу гривень.

За деякий час чоловікові сказали сфотографувати одну з залізничних станцій та дізнатись, чи є на ній військова техніка. Для цього Сергій Рябуха вирішив використати знайомого працівника залізниці. Йому він сказав, що співпрацює з СБУ, і начебто на прохання українських правоохоронців попросив сфотографувати військову техніку, що рухається залізницею. Працівник залізниці погодився і передав йому конфіденційну інформацію. Згодом залізничника судили за розголошення даних про переміщення ЗСУ і присудили три роки іспитового терміну.

За передачу інформації про залізницю Сергій Рябуха отримав суттєво більшу суму – 17 тисяч гривень.

Останнім завданням для чоловіка стало стеження за міським головою Хмельницького Олександром Симчишиним. Ось як російський куратор описав завдання та власне мера: «Націоналіст, лідер політичної партії, організатор каральних загонів, які сам же фінансує, ненавидить Росію та всіх руських. Завдання: pобити фото-відео дому, паркану по можливості, оглянути територію на наявність відеокамер по периметру, шляхи підходу, відходу. Цю людину треба покарати, налякати, можливі будь-які крайні методи». За цю роботу він отримав 1500 грн. Чи встиг він передати інформацію росіянам, у вироку на зазначено. Але незабаром після цього, 1 вересня 2022 року, його затримали працівники СБУ.

На судовому засіданні, яке відбулося 21 вересня, Сергій Рябуха лише частково визнав провину. Заявив, що дійсно вчиняв всі вказані в обвинувальному акті дії, однак робив це за вказівкою співробітників СБУ, які вимагали, щоб він увійшов у довіру до спецслужб ФСБ. Однак суд не взяв ці аргументи до уваги.

«З досліджених судом доказів вбачається, що [Сергій Рябуха] мав стійкі антиукраїнські погляди, був проросійськи налаштованою особою, підтримував агресію РФ проти України та так звану "Новоросію". Так, в його мобільному пристрої наявні файли відповідного змісту, контакти абонентів РФ, в ході спілкування з [Сергій Рябуха] неодноразово висловлював негативне ставлення та зневагу до ЗСУ, висловлював гасла: "Слава России" та "Слава Новороссии", хизувався своєю участю в ДНР», – йдеться у вироку.

Відтак суддя Галина Подіновська визнала чоловіка винним у порушенні ч.2 ст. 111 ККУ (державна зрада) і призначила йому 15 років тюрми з конфіскацією всього майна. За експертизи він повинен заплатити 21 тис. грн. Про чоловіка відомо, що він уродженець Донеччини, на Хмельниччину прибув як внутрішньо переміщена особа.

Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, Сергій Рябуха може подати апеляцію. Відомо, що з моменту затримання, 1 вересня 2022 року, він перебуває у СІЗО.