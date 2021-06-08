Співробітники НАНУ виготовляли фальсифікований алкоголь в приміщенні інституту

Працівників Інституту хімії НАН України викрили в незаконному виготовлені фальсифікованого алкоголю. За пів року вони виробили 5300 літрів алкогольних напоїв на суму понад 1,3 млн грн.

Як повідомляє Київська міська прокуратура 8 червня, службовці державного підприємства «Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук» НАН України організували незаконне виробництво алкоголю в приміщенні інституту.

Алкоголь згодом продавали під виглядом відомих брендів. Всього за пів року працівники виготовили понад 5300 літрів фальсифікованого алкоголю та заробили понад 1,3 мільйона гривень.

Наразі проводяться слідчі дії. Трьом службовцям повідомили про підозру за статтею про незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.