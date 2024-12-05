Реальна вартість одного мішка виявилася втричі дешевшою

Правоохоронці Тернопільщини повідомили підозру працівнику Тернопільської міськради за купівлю неякісних спальних мішків на суму понад 12 млн грн. Тернопільська міська рада в перші місяці війни оголосила тендер на закупівлю 4500 спальних мішків. На аукціоні виграла фірма, яку створили за кілька днів до оголошення пропозиції в системі Prozorro. В жовтні поліція вже оголосила підозру директору київської фірми ТОВ «Фаст Фектори» у розтраті державних грошей. Під час розслідування правоохоронці встановили, що підприємець поставив Тернополю спальні мішки, реальна вартість яких виявилася втричі дешевшою.

Правоохоронці також запідозрили, що держслужбовець Тернопільської міськради причетний до безпідставної виплати понад 12 млн 690 тис. грн за спальні мішки. Посадовець не перевірив підприємство, яке згідно з державних реєстрів бізнесмен створив всього лише за 5 днів до подання заявки на тендер. Також працівник не пересвідчився в тому, що спальні мішки мають відповідні сертифікати якості, які бізнесмен взагалі не надіслав в пакеті документів, який необхідний для подання на закупівлю. Посадовець, не зважаючи на відсутність усіх документів, підписав договір про виконання тендеру.

«Гроші в сумі 12 млн 690 тис. грн перерахували підприємцю, який на момент укладення договору не займався жодним виробництвом, не мав найманих працівників. Обвинувальний акт щодо нього скеровано до суду кілька тижнів тому», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини у четвер, 5 грудня.

В прокуратурі також зазначили, що 4500 штук спальних мішків міська рада Тернополя мала придбати на виконання «Програми захисту населення і території Тернопільської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2022 роки». Ці товари привезти в пункти обігріву в навчальних закладах міста.

Правоохоронці повідомили посадовця Тернопільської міськради підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України (Привласнення чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, легалізації (відмиванні) доходів). Чоловіку загрожує до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.