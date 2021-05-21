Співробітниці державної установи «Київський слідчий ізолятор» в одержанні грошей за створення особливих умов утримання. Про це повідомила прес-служба столичної прокуратури.

«Згідно з матеріалами слідства, молодший інспектор 2-ої категорії відділу режиму і охорони ДУ «Київський слідчий ізолятор» погодилася за грошову винагороду забезпечувати одному з ув’язнених та його співкамерникам більш комфортні умови утримання в СІЗО, а також передавати заборонені предмети, а саме спиртні напої, мобільні телефони, зарядні пристрої до них, SIM-картки тощо», – йдеться у повідомленні.

За такі «послуги» співробітниця СІЗО упродовж 2019 року отримувала від арештанта на банківську картку грошові кошти у сумі від 6 до 15 тис. грн щомісяця. Загальна сума яку отримала підозрювана за цей період, склала понад 160 тис. грн.

Жінці повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 368 КК (одержання службовою особою неправомірної вигоди у значному розмірі, для себе, за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища) та обрано запобіжний захід.

Крім того, ув’язненому, який надавав гроші співробітниці СІЗО, повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 369 КК (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Як інформував ZAXID.NET, раніше прокуратура відкрила кримінальне провадження та ініціювала службову перевірку ужгородського СІЗО після того, як в мережі з’явилися фото застілля затриманих з віскі та пивом.