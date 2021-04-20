35-річний Олександр Бурлаку раніше вже відбував покарання за шахрайство

Суд Києва засудив до шести років позбавлення волі шлюбного афериста Олександра Бурлаку, який ошукав жінок на 1, 5 млн грн. Про це повідомила прес-служба прокуратури Києва.

Згідно з матеріалами слідства, 35-річний громадянин Молдови, який раніше вже відбував покарання за вчинення шахрайських дій, після відбуття покарання не виправився.

Упродовж 2018 року, представляючись працівником Адміністрації президента чи акціонером іноземного банку, чоловік вводив в оману жінок, обіцяючи їм одружитися. Одночасно аферист встигав ошукати і їхніх родичів, пропонуючи участь у спільному бізнесі та отримуючи на це кошти.

Чоловік на сайті знайомств розмістив оголошення про пошуки дружини – охочих влаштувати особисте життя знаходилося чимало. На побачення кавалер приїжджав на елітних позашляховиках, які брав в оренду на кілька днів. Окрім цього, апартаменти для зустрічей винаймав у престижних будинках та називався впливовою людиною. Коли відносини переходили у спільне проживання, шахрай починав ошуковувати або ж саму жінку, або її рідних.

Бурлаку також був засуджений Луцьким міськрайонним судом Волинської області за скоєння шахрайства та підробку документів. 2013 року суд визнав його винним у скоєнні низки шахрайств і призначив покарання у вигляді восьми років позбавлення волі. Відсидівши чотири роки, чоловік опинився на волі і знову почав виманювати гроші у довірливих людей.

Встановлено також, що чоловік офіційно перебував в міжнародному розшуку кримінальною поліцією Молдови за вчинення шахрайства в особливо великих розмірах.

Діями зловмисника потерпілим було завдано збитків на суму понад 1,5 млн грн. Вироком Дніпровського районного суду Києва чоловіка визнано винним в інкримінованих злочинах та засуджено до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна, що йому належить.

Як інформував ZAXID.NET, афериста затримали у столиці у квітні 2018 року. А вже у червні 2018 року він втік з-під варти. Він підкупив конвоїра, який звільнив його, пішов з ним у ресторан і в бордель. До слова, самого правоохоронця пізніше засудили до п'яти років в'язниці.