33-річна мешканка Мукачева незаконно відкрила кредитні рахунки на шістьох клієнтів банку, в якому працювала, а потім із різних банкоматів зняла собі ці кошти. Поки її не викрили правоохоронці, жінка отримала 25 тисяч гривень. Як повідомила 25 червня, прес-служба поліції Закарпаття, тепер жінці загрожує шість років тюрми.

«Працюючи в відділенні одного з банків Мукачева, жінка мала доступ до автоматизованої банківської системи та систем контролю клієнтів. Зловмисниця незаконно використовувала персональні дані жителів та відкривала на них кредитні рахунки», – йдеться у повідомленні поліції.

Відомо, що від дій працівниці банку постраждало шестеро клієнтів. Загальна сума грошей, які жінка встигла зняти з різних банкоматів міста, складає 25 тисяч гривень.

Мешканці Мукачева уже повідомили про підозру за ч. 1, 2 ст. 200, ч. 2, 3 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 ККУ (незаконні дії з платіжними картками; привласнення чужого майна; несанкціоновані дії з інформацією). За такі дії жінці загрожує до шести років позбавлення волі.