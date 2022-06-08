Аптекарку з Волині судитимуть за незаконний продаж ліків. У січні жінка без рецепта продала клієнту 50 таблеток, що містять наркотичний засіб та психотропні речовини. У скоєному вона зізналась та сприяла розслідуванню, жінці загрожує штраф до 2 тис. грн.

Про завершення розслідування у цій справі стало відомо в середу, 8 червня, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині. Слідство встановило, що 26 січня 2022 року жінка незаконно продала клієнту 50 таблеток медичного препарату з умістом наркотичного засобу та психотропної речовини, порушивши встановлені норми відпуску таких ліків. У прокуратурі не уточнюють, про які саме ліки йдеться.

Відомо, що жінка щиро розкаялась у вчиненому та активно сприяла розкриттю злочину. Наразі слідчі завершили досудове розслідування. «Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про порушення фармацевтом однієї з аптек в обласному центрі Волині встановлених правил відпуску наркотичних засобів», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що санкція ч.1 ст. 320 ККУ передбачає як мінімум штраф до 1,2 тис. грн, а максимально – до трьох років ув'язнення.