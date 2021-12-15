Локачинський райсуд призначив рік умовно працівниці філії «Ощадбанку», яка привласнювала гроші з карток клієнтів. Допомагаючи їм у роботі з мобільним додатком, жінка запам'ятовувала логін та пароль, а потім заходила у персональний кабінет та надсилала гроші на підставні картки, оформлені на людей, яких же і обкрадала. Жінку визнали винною в порушенні одразу трьох статей ККУ, але призначили лише один рік умовно.

Як йдеться у вироку Локачинського районного суду від 8 грудня, обвинувачена працювала на посаді провідного економіста служби роздрібного бізнесу філії «Ощадбанку» в селищі Локачі. Допомагаючи клієнтам працювати з мобільним додатком, жінка дізнавалась їхні логіни та паролі, а згодом використовувала їх, аби зняти гроші.

У матеріалах справи вказано, що таким чином жінка обікрала дев'ятьох людей. Максимально за один раз працівниця банку надсилала собі 37 тис. грн, мінімально – 250 грн. Спеціально для отримання грошей жінка створювала нові картки та оформлювала їх на прізвища людей, яких обкрадала. Слідством задокументовано ряд епізодів, починаючи з 25 лютого 2020 року та закінчуючи 1 лютого 2021 року. Таким чином жінка присвоїла близько 200 тис. грн.

Про обвинувачену Ванду З. відомо, що наразі вона офіційно не працює. Вона заміжня, має дитину, до цього судимостей не мала.

Жінка уклала угоду про винуватість. Суддя Світлана Масляна визнала її винною у порушенні одразу трьох статей ККУ: ч.1 і 3 ст.191 (повторне заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем), ч.1 і 2 ст. 361 (втручання в роботу комп'ютерів), ч.1 і 2 ст. 182 (порушення недоторканності приватного життя). Втім, суд призначив їй лише рік умовно. Вирок можна оскаржити у апеляційному суді протягом 30 днів.