Представники «Правої молоді» у львівському ТРЦ роздавали листівки із закликом бойкотувати магазин Comfy за підтримку ЛГБТ-спільноти

Активісти молодіжної громадської організації «Права молодь» у Львові організували акцію, на якій закликали бойкотувати мережу магазинів побутової техніки Comfy через підтримку ЛГБТ-спільноти. На акції, яку провели у ТРЦ Forum Lviv, представники «Правої молоді» роздавали листівки із фейками про ЛГБТ.

У світі червень вважається місяцем підтримки ЛГБТ-прайду. Українські компанії долучились до флешмобу в соцмережах, розмістивши прапор ЛГБТ на своїх логотипах. Серед них компанії «Київстар», Lifecell, Vodafone, а також міністерства культури та закордонних справ. 12 червня мережа магазинів побутової техніки Comfy опублікувала своє лого із відповідним прапором, висловивши підтримку спільноті.

«Comfy підтримує різноманітність та поважає свободу кожного. Ми впевнені, що всі мають право на прийняття власної природи. А толерантність і інклюзивність ми вважаємо важливими цінностями сьогодення», – йдеться у повідомлені компанії.

На це відреагувала молодіжна громадська організація «Права Молодь», що належить до національно-визвольного руху «Правий сектор». Представники організації назвали флешмоб пропагандою ЛГБТ та закликали бойкотувати мережу магазинів. У суботу, 17 червня, «Права молодь» провела низку акцій #BoycottComfy під магазинами Comfy у найбільших містах України. У Львові акція відбулась на другому поверсі ТРЦ Forum Lviv, що на вул. Під Дубом, 7б.

На відео, яке організація «Права молодь» опублікувала в Telegram, четверо підлітків заявляють, що Comfy разом із іншими компаніями долучились до «активної пропаганди ЛГБТ, що просуває деградуючі та дикредитуючі рухи». Один із представників організації зазначив, що, наприклад, у Іспанії ЛГБТ пропаганда нібито просуває закон про зоофілію, в Німеччині – про педофілію, а в Україні до пропаганди залучають дітей.

Всі ці твердження вже спростовані як фейки. Наприкладо фактчекерська спільнота VoxCheck заперечила інформацію про так званий закон про зоофілію в Іспанії. Насправді ж іспанський уряд ухвалив закон, що посилює кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами, а слова «зоофілія» в тексті самого закону немає взагалі.

Що стосується твердження про залучення дітей до ЛГБТ-пропаганди в Україні, то, ймовірно, йдеться про фейк російської пропаганди, який поширив львівський священик Юрій (Юстин) Бойко. Він повідомив про підписання меморандуму між Міносвіти та ЛГБТ-фондом The Arcus Foundation, хоча саме МОН спростувало цю інформацію.

Не зважаючи на це, «Права молодь» під час акції у Львові роздавала листівки, у яких ішлося, що Comfy – «це клуб для педофілів» і посилались на сумнівну статистику, що нібито 70% педофілів – представники ЛГБТ.

«Ми хотіли б нагадати українським компаніям, що під час війни з Московією в Україні не варто просувати дегенеративні цінності та ідеї ЛГБТ, а потрібно пропагувати сімейні цінності», – заявили учасники акції.

Після акції, за словами організаторів, з ними сконтактувалась адміністрація магазину й вимагала покинути заклад. Ані у ТРЦ Forum Lviv, ані в мережі Comfy на інцидент офіційно не відреагували. ZAXID.NET звернувся за коментарем до ТРЦ Forum Lviv та Comfy, але на момент публікації відповіді не отримав.