Українська IT-компанія Soft.ua потрапила у скандал через вакансію з гомофобною вимогою, в якій, серед решти пунктів для працевлаштування, була «неприналежність до ЛГБТ».

Дискримінаційну вакансію на посаду оператора call-центру компанія оприлюднила на порталі пошуку роботи work.ua. Першим на неї звернув користувач Twitter із нікнеймом Марко, який опублікував її на своїй сторінці, зазначивши, що відповідно до норм Трудового кодексу, людині не можуть відмовити у працевлаштуванні через її сексуальну орієнтацію. Допис швидко став популярним, а у кометарях українці розділились: частина обурювалась дискримінаційній вакансії, але решта заявляла, що приватний бізнес нібито має право обирати, кого наймати, незважаючи на законодавство.

Вимоги компанії Soft.ua до своїх працівників

Представники компанії після скандалу змінили опис вакансії, видаливши гомофобний критерій, і кілька днів не коментували ситуацію. 16 червня вони опублікували пост на своїй сторінці в Instagram, де заявили, що «виступають проти ЛГБТ», «підтримують українські традиції» і додали, що «дотримуються лиже Божого закону». При цьому вони прив'язали до скандалу ЗСУ, заявиши, що «поки військові протистоять звонішньому ворогку, компанія бореться з внутрішнім.

Через кілька годин Instagram заблокував цю публікацію. Після цього, компанія у своїх stories заявила, що «турбується про комфорт свого колективу» і порадила «всім, хто дискримінується створювати власні компанії». Вони пообіцяли повернути свою гомофобну вимогу у вакансію, але підкоригувати її формат. Проте, за даними порталу Dev.ua, вакансію було видалено модераторами з ресурсу work.ua оскільки вона порушувала вимоги сайту.

На сайті компанії вказано, що вона займається створенням, розробкою та обслуговуванням онлайн-магазинів. Офіс Soft.ua знаходиться у Києві. Очолює компанію підприємець Дмитро Асмагілов, який, судячи із соцмереж, також займається психологією і бізнес-консультаціями.

Також зазначимо, що згідно до Кодексу законів про працю, забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану здоров’я тощо.