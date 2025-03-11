Для вступу в коледж потрібно пройти співбесіду й написати мотиваційний лист або скласти НМТ

Міністерство освіти і науки затвердило порядок прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти у 2025 році. Сайт Education.ua розповів, що потрібно знати випускникам 9 та 11 класів про вступ до коледжів.

Дати вступної кампанії у коледжах 2025 року

Для випускників 9 класу вступна кампанія починається влітку. Одсновні дати для вступників на базі базової середньої освіти:

25 червня – старт реєстрації електронних кабінетів на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти;

1-14 липня – прийом заяв;

15-23 липня – проведення творчих конкурсів і співбесід;

23-25 липня – оприлюднення рейтингових списків;

до 29 липня (до 12:00) – виконання вимог до зарахування на бюджет;

29 липня (до 20:00) – оновлення списків після виконання чи невиконання вимог рекомендованими на бюджет;

до 31 липня (до 18:00) – виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали пропозицію на бюджет після оновлення списків;

до 1 серпня – зарахування на бюджет;

до 4 серпня – зарахування на контракт;

до 8 серпня – переведення на вакантні бюджетні місця.

Для вступу після 11 класу, тобто на базі повної загальної середньої освіти, а також після профтехів, тобто на базі кваліфікованого робітника:

1 липня – старт реєстрації електронних кабінетів вступників на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти;

5-26 липня (18:00) – прийом заяв для тих, хто проходитиме співбесіди або творчі конкурси;

5 липня – 2 серпня (18:00) – прийом заяв для тих, хто вступає за результатами НМТ;

24 липня – 6 серпня – проведення співбесід і творчих конкурсів;

7-9 серпня – оприлюднення рейтингових списків;

до 13 серпня (18:00) – виконання вимог для зарахування на бюджет;

до 14 серпня (12:00) – оновлення списків після виконання чи невиконання вимог вступниками, які отримали пропозиції для зарахування;

до 15 серпня (18:00) – підтвердження вступу для тих, хто отримав бюджетне місце після оновлення списків;

16 серпня (до 12:00) – зарахування вступників на бюджет;

26 серпня – переведення на вакантні бюджетні місця;

30 серпня (до 12:00) – зарахування вступників на контракт.

Коледжі можуть проводити додаткові набори вступників після 9 і 11 класів. Подати документи під час додаткового набору можна на контракт до 20 жовтня.

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Що потрібно, щоб вступити в коледж

Після 9 класу

Для вступу в коледж потрібно пройти співбесіду й написати мотиваційний лист. Якщо ви обрали творчу спеціальність, то замість співбесіди маєте пройти творчий конкурс.

Після 11 класу

Випускники 11-х класів можуть вступати в коледж за:

співбесідою чи творчим конкурсом (якщо вступ на мистецькі спеціальності) та мотиваційним листом;

результатами НМТ за 2022-2025 роки та мотиваційним листом.

Складати НМТ для вступу в коледж не обов’язково. Водночас якщо вступник подає результати НМТ, його конкурсний бал розраховується як середнє арифметичне всіх оцінок тесту з підвищенням на 25%, але не більше ніж до 200 балів.

Кожен коледж може самостійно визначати мінімальний конкурсний бал, з яким допускають вступників до відбору. Тому варто уважно читати правила прийому коледжів.

Випускники 9 і 11 класів можуть подати до коледжів 15 заяв на вступ, 5 з яких – на бюджет. Підібрати заклад для вступу можна в розділі «Коледжі», скориставшись фільтрами в пошуковому рядку.