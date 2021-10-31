Опозиціонери мають намір оголосити про подальші протестні дії

У ЦВК Грузії завершився підрахунок підсумків голосування у другому турі місцевих виборів. Перемогу у 19 із 20 муніципалітетів здобули кандидати правлячої партії «Грузинська мрія». Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

Представники правлячої партії також перемогли у пʼяти самоврядних містах – Тбілісі, Кутаїсі, Батумі, Поті та Руставі. Зокрема, за даними ЦВК, у Тбілісі у другому турі виборів мера після підрахунку 96,2% бюлетенів перемагає також кандидат від керівної партії «Грузинська мрія» Каха Каладзе, який набрав 55,5% голосів. Водночас кандидат від опозиційної партії «Єдиний національний рух» Никанор Мелія набрав у грузинській столиці 44,5%.

Крім того, у Руставі перемогла Ніно Лацабідзе, у Батумі – Арчіл Чіковані, у Кутаїсі – Йосеб Хахалеїшвілі, у Поті – Бека Вачарадзе. Явка у другому турі виборів становила по всій країні 49,09%.

У єдиному Цаленджихському муніципалітеті на заході Грузії перемогу у виборах отримав кандидат від опозиційної партії «Єдиний національний рух» (ЄНР) Гіоргій Харчілава.

В ніч на неділю лідери опозиції заявили, що не визнають результатів другого туру місцевих виборів, оскільки їх фальсифікувала влада. Сьогодні опозиціонери мають намір оголосити про подальші протестні дії. Один з лідерів ЄНР Давид Кіркітадзе, який балотувався в мери Руставі, звинуватив владу у фальсифікаціях і заявив, шо його партія не визнає підсумки другого туру місцевих виборів.

«Ми не приймемо підсумки виборів, нав'язані нам ґвалтівниками, і вживемо відповідних заходів, зокрема і гострий протест. Цей насильницький акт, вчинений владою, ніколи не буде визнаний демократичними виборами. Ми маємо намір боротися», – заявив Кіркітадзе.

Інший лідер партії Саакашвілі Гіоргій Барамідзе анонсував початок «жорсткого протесту і громадянської непокори владі» в Грузії з 1 листопада.

«У кожному місті ми встановимо намети перед держустановами. Щодня будуть акції протесту. Все це продовжитися до тих пір, поки антинародна влада не піде з політичної сцени», – попередив Барамідзе.

У першому турі виборів, які відбулися 2 жовтня, партія Саакашвілі програла правлячій політсилі.

Ці вибори в Грузії розглядаються як маркер довіри правлячій «Грузинській мрії» на тлі увʼязнення Михеїла Саакашвілі, який 1 жовтня 2021 року вперше за вісім років прибув з України до Грузії. Своє рішення політик пояснив тим, що «хоче захищати волевиявлення громадян» на місцевих виборах в країні. При цьому раніше в країні його заочно засудили до шести років ув'язнення: суд визнав його винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році. Тоді Гелашвілі у центрі Тбілісі побили співробітники МВС, завдавши йому важких травм. Справу вдруге порушили у 2013 році, після закінчення каденції Саакашвілі.

В тюрмі Саакашвілі оголосив голодування. Президент Грузії заявила, що ніколи не помилує політика. Україна ж має намір домагатися екстрадиції Саакашвілі, оскільки він громадянин України) хоча політик іти на це не хоче.