Зловмисника викрили під час спроби виїзду трьох ухилянтів

Працівники ДБР та СБУ викрили спробу правоохоронця з Буковини незаконно перевезти в Польщу трьох ухилянтів. Кожен з них заплатив за таку послугу по 9 тис. доларів. Однак за кордон потрапити їм не вдалося, оскільки їхнього перевізника затримали і оголосили йому підозру.

Працівник правоохоронних структур з Чернівецької області намагався налагодити схему незаконного перетину кордону ухилянтами через пункт пропуску «Ягодин», повідомили в ДБР в понеділок, 12 травня. Під час розслідування з’ясували, що посадовець шукав охочих виїхати та за 9 тис. доларів обіцяв забезпечити їм безперешкодний перетин кордону.

У схемі він мав намір задіяти знайомого правоохоронця, який служить на пункті пропуску з Польщею і мав би пропускати без перевірки документів. Зловмисника викрили під час спроби організувати виїзд трьох чоловіків.

Правоохоронцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369 та ч. 3 ст. 332 КК України (Пропозиція надання неправомірної вигоди, а також організація та сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон). Санкції передбачають до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Підозрюваного відсторонили від виконання службових обов’язків. Під час обшуку в його квартирі вилучили речовину, схожу на наркотичну. Зразки направлено на експертизу. В ДБР зазначили, що в разі підтвердження факту, кримінальне провадження може бути додатково кваліфіковане. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою із правом внесення застави. Працівники ДБР також встановлюють повне коло причетних до незаконної схеми.