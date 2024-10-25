На Буковині викрили правоохоронця, який допомагав чоловікам мобілізаційного віку нелегально переправитись до Румунії. Свої послуги зловмисник оцінив у 4,6 тис. доларів. Про це повідомили в пресслужбі ДБР та прокуратурі області в п’ятницю, 25 жовтня.

Як встановили слідчі, ще чинний на той час правоохоронець із міста Герца Чернівецької області організував схему, до якої залучив знайомих місцевих жителів прикордонного регіону. Ті безпосередньо перевозили ухилянтів до точок перетину кордону на річці Прут. Спільників та їхні авто знали місцеві правоохоронці, а тому це не викликало підозр.

«Саму річку клієнти мали перетинати на надувному човні. Вартість нелегального перетину кордону коштувала 4,6 тис. доларів», – повідомили в ДБР.

Під час одного з переправлянь двох військовозобов’язаних – чоловіків з Київщини та Буковини – затримали прикордонники. Згодом був викритий й організатор схеми, після чого його звільнили зі займаної посади.

Колишньому правоохоронцю повідомили про підозру в організації та сприянні незаконному переправленню громадян через державний кордон, за попередньою змовою групи людей, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України). Йому загрожує до 9 років позбавлення волі. Також вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Розслідування триває, встановлюють інших учасників злочинної схеми.