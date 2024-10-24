Під час затримання в чоловіків вилучили гроші

В Чернівцях затримали організаторів незаконного переправлення ухилянтів в Румунію. Чоловіки за 15 тис. євро планували переправити за кордон групу чоловіків. Один з організаторів розробляв маршрут переходу кордон в іншу країну, а його спільник – шукав потенційних клієнтів в соціальних мережах.

До незаконного каналу переправлення чоловіків призовного віку причетні двоє жителів Чернівців. Правоохоронці під час розслідування з’ясували, що організував незаконну схему перетину кордону 38-річний чернівчанин. Він визначав вартість, місце та час для пішого переходу.

«Його 39-річний спільник підшукував потенційних ухилянтів та надавав їм необхідну інформацію. Окрім того, за оперативними даними, найближчим часом і сам збирався в такий спосіб виїхати за межі країни», – повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції у четвер, 24 жовтня.

22 жовтня поліцейські затримали організатора на території ринку в Чернівцях, його спільника - на одній з автозаправних станцій. В його авто виявили двох чоловіків, які мали їхати на кордон з Румунією і спробувати перейти державну межу.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що поїздка для двох військовозобов’язаним чоловіків вартувала 15,5 тис. євро. Частину грошей вони сплатили наперед, іншу мали б передати після успішного переправлення, додали в прокуратурі Буковини.

За процесуального керівництва прокурорів двом організаторам незаконного трансферу повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). На ухилянтів склали адмінпротоколи та направили їх в місцевий військкомат.