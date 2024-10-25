Військовозобовʼязані чоловіки виїжджали за кордон як водії міжнародних перевезень

Жовківський районний суд Львівської області виніс вирок стриянину Тарасу Сливці, який входив до злочинної групи, що допомагала військовозобовʼязаним чоловікам незаконно виїхати за кордон як міжнародним перевізникам. Суд призначив йому 5 років позбавлення волі.

Як вказано в матеріалах справи, у листопаді 2022 року Тарас Сливка вступив у злочинну організацію, що займалася незаконним переправленням військовозобов’язаних чоловіків через кордон. Вони підшуковували охочих виїхати з України, реєстрували їх як ФОПів-перевізників, а також реєстрували на них вантажівку масою 3,5 тон, після чого допомагали отримати ліцензію на міжнародні перевезення. Далі злочинці допомагали ухилянтам підробити й інші документи, на основі яких їхні дані вносили до інформаційної системи «Шлях».

Для реалізації схеми Тарас Сливка зареєстрував військовозобовʼязаного як підприємця через виконавчий комітет Ірпінської міської ради, купив мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter та допоміг йому підробити інші документи. Завдяки цій схемі на початку січня чоловік виїхав до Польщі. Поліція щонайменше чотири випадки допомоги ухилянтам у такий спосіб.

У суді Тарас Сливка свою вину визнав і підтвердив обставини справи, у вчиненому розкаявся. Враховуючи обставини справи, суддя Жовківського райсуду Володимир Мікула визнав Тараса Сливку винним за ч. 2 ст. 332 ККУ і призначив йому 5 років позбавлення волі. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.