Шахраям загрожує до 12 років позбавлення волі

Українські правоохоронці спільно з колегами Євросоюзу викрили шахраїв, які переконували людей інвестувати у неіснуючий проєкт з майнінгу криптовалюти. Про це у середу, 19 березня, повідомили у пресслужбі Нацполіції.

За даними слідчих, на початку 2021 року група шахраїв запустила рекламу «хмарного майнінгу» криптовалюти, спрямовану переважно на жителів країн Євросоюзу.

«Громадяни за гроші віддалено орендували обчислювальні потужності сторонніх компаній, які нібито використовувалися для генерації віртуальних активів, що надалі мали надходити вкладникам у вигляді дивідендів. Члени угруповання навіть створили спеціальний вебсервіс для імітації діяльності неіснуючого проєкту, введення людей в оману та отримання їхніх персональних», – йдеться у повідомленні.

У злочинній схемі також брали участь троє громадян України, вони займалися легалізацією грошей. Спочатку незаконно отримані активи перераховували на гаманці українців, а після – на рахунки організаторів або обготівковувалися. За даними правоохоронців, всі причетні українці є родичами. Двоє з них від початку повномасштабного вторгнення перебувають у Німеччині, третій – проживає у Дніпрі.

Своєю чергою латвійські правоохоронці виявили криптогаманці, які використовували шахраї. Під час аналізу транзакцій у криптовалюті вони встановили ланцюг переказів грошей від потерпілих до шахраїв.

«Загальний обсяг надходжень за шахрайським криптогаманцем, куди першочергово перераховувалися кошти від жертв, складає 154.6 біткойнів (ВТС), що в еквіваленті становить майже 13 млн доларів. Встановлена наразі сума збитків складає щонайменше 300 тис. доларів або 12 млн грн в гривневому еквіваленті», – повідомили у Нацполіції.

Серед постраждалих від оборудки громадяни США, Латвії, Ізраїлю, Мальти, Іспанії та інших країн. Затриманим українцям оголосили підозри, їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Правоохоронці встановлюють всіх причетних до злочинної схеми, а також повне коло потерпілих.