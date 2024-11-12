Поліція затримала чотирьох підозрюваних віком від 19 до 22 років

Поліція Таїланду затримала чотирьох чоловіків за підозрою у пограбуванні 23-річного українця в місті Пхукет 8 листопада. Зловмисники зв'язали українця в готельному номері та змусили його переказати цифрові токени на суму 8,5 млн батів (майже 250 тис. доларів). Про це повідомила газета Nation Thailand 11 листопада.

Як встановили слідчі, до злочинної групи входили двоє українців, вірменин та росіянин віком від 19 до 22 років. Потерпілий розповів, що напад стався в готельному номері, куди його запросив знайомий, також громадянин України. У кімнаті його чекали ще один українець та двоє чоловіків у масках, які сховалися у туалеті. Зловмисники зв'язали руки й ноги 23-річному хлопцю, погрожуючи ножем. Один із нападників сказав, що зламає хлопцю палець молотком, якщо той не передасть цифрову валюту вартістю пів мільйона доларів.

Згодом потерпілий погодився переказати нападникам половину від суми, що вимагали, а саме 8,5 млн батів. Після того, як грабіжники отримали переказ, вони прив'язали потерпілого до ліжка, зібрали речі й втекли.

Невдовзі 23-річному хлопцю вдалося вивільнитись і він поїхав в аеропорт, намагаючись піймати злочинців. Утім він не знайшов зловмисників і звернувся до поліції.

У поліції повідомили, що один з підозрюваних регулярно купував криптовалюту в потерпілого, тому знав про великі заощадження знайомого. Зловмисників звинуватили у пограбуванні із застосуванням зброї та незаконному позбавленні волі.

Власник готелю, де сталося пограбування, розповів журналістам, що бачив, як 23-річного чоловіка зв'язали люди в масках, але подумав, що це постановка для ролика в YouTube, оскільки не чув звуків боротьби.