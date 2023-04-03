З підпального закладу вилучили десять ігрових автоматів

У Хмельницькому правоохоронці зупинили діяльність великого підпільного казино. Хто саме його власник, наразі не встановлено, йдеться лише, що ним керувала група осіб.

Про викриття казино повідомила прес-служба Бюро економічної безпеки в понеділок, 3 квітня. Як встановили слідчі, казино працювало приховано, в тому числі і з порушенням комендантської години, виключно для перевірених клієнтів. Взяти участь в азартних іграх можна було тільки за «рекомендацією».

«За результатами обшуків детективи БЕБ вилучили: 8 гральних столів для гри у покер з кейсами для гральних фішок, 2 столи з механічною рулеткою, 10 ігрових автоматів. Також вилучено гральні карти, фішки, документацію, яка підтверджує незаконну діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор», – йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 203 ККУ (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор) та ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків). Підозр у цій справі ще поки нікому не вручали.

Додамо, що санкція статті за несплату податків передбачає як мінімум 85 тис. грн штрафу, а статті про організацію грального бізнесу – мінімум 170 тис. грн штрафу.