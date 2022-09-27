У Луцьку поліція викрила 22-річного чоловіка, який займався сутенерством. Наразі невідомо, скільки спільників у нього було. Чоловікові вручили підозру, йому загрожує до семи років ув'язнення.

Про викриття сутенера прес-служба поліції Волині повідомила у вівторок, 27 вересня. Як встановило слідство, протягом року 22-річний чоловік займався організацією надання платних сексуальних послуг у Луцьку. Ціна однієї послуги становила від 1 тис. грн до 3 тис. грн.

«Співробітники міграційної поліції ГУНП у Волинській області спільно зі слідчими Луцького районного управління поліції припинили незаконну діяльність 22-річного жителя обласного центру. Досудове слідство в справі триває, вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному», – йдеться у повідомленні.

Чоловікові вручили підозру за ч.2 ст. 303 ККУ (сутенерство). Санкція статті передбачає від чотирьох до семи років ув'язнення.