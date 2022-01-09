Високий представник Європейського союзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель під час візиту до України відвідав Станицю Луганську

Росія є стороною збройного конфлікту на сході України, а будь-який діалог щодо України має відбуватися лише із залученням її представників. Про це заявив високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, повідомляє Укрінформ.

«Немає сумніву, що Росія є стороною цього конфлікту, а не посередником, як вона часто стверджує», — наголосив Жозеп Боррель і додав: «Наша головна мета – змусити Росію піти на деескалацію напруги. Будь-яка подальша агресія проти України матиме величезні наслідки та великі втрати для Росії».

Посадовець зазначив, що діалог необхідний, але при цьому потрібні стримування та рішучість у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України.

Обговорення вимог Росії «гарантій безпеки» під час засідання Ради НАТО-Росія не передбачає їхнього схвалення, заявив Жозеп Боррель. За його словами, кілька пропозицій Росії, попри її бажання повернутися до розмежування сфер впливу як за часів холодної війни, несумісні з принципами європейської безпеки, зокрема з Гельсінським заключним актом 1975 року.

«Здається, російське керівництво має намір повернути годинник назад, до старих часів логіки холодної війни. Такий тип розмежування сфер впливу не належить до 2022 року: Ялти-2 бути не може», — цитує Борреля УНІАН.

Голова європейської дипломатії підкреслив, що будь-яка подальша агресія проти України матиме для Росії серйозні наслідки та витрати.

Нагадаємо, у понеділок, 10 січня, у Брюсселі відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО. Раніше МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ та США про «гарантії безпеки» та проект угоди про забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військових баз на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.