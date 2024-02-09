До цього призначення він був єпископом Богородчанського, вікарієм Івано-Франківсько-Галицької єпархії

Предстоятель ПЦУ Епіфаній 9 лютого під час візиту в Чернівці представив керівника обʼєднаної Чернівецько-Буковинської єпархії єпископа Феогноста. 34-річний єпископ керуватиме єпархією, в яку створили на початку лютого рішенням Синоду ПЦУ. До неї увійшли Чернівецько-Кіцманська, Чернівецько-Хотинська та Чернівецька єпархії.

Предстоятель ПЦУ Епіфаній разом з новопредставленим єпископом Феогностом провів спільне богослужіння в церкві Преподобної Параскеви Сербської в Чернівцях, повідомило «Суспільне. Чернівці».

Предстоятель ПЦУ Епіфаній і епископ Феогност спільно провели богослужіння в церкві Преподобної Параскеви Сербської

«Це історична подія для Буковини, адже згідно з рішенням священного синоду три окремі єпархії обʼєднані в єдину – Чернівецько-Буковинську. Ми і далі будемо розбудовувати нашу помісну українську православну церкву, адже від кожної єпархії загалом залежить ситуація у нашій церкві», – розповів митрополит Епіфаній.

Під час спільної прес-конференції керівник Чернівецько-Буковинської єпархії єпископ Феогност запевнив, що через об’єднання єпархій суттєвих змін не буде. На Буковині є приблизно 200 громад ПЦУ і священики ПЦу надалі працюватимуть над збільшенням кількості парафій. Після рішення Синоду про об’єднання також відбулися нові призначення призначив титулярним архієпископом Кіцманським, настоятелем храму Різдва Христового у Чернівцях у підпорядкуванні Предстоятеля ПЦУ архієпископа Онуфрія (Хаврука). Преосвященний Герман (Семанчук) став архієпископом Кам'янець-Подільським та Новоушицьким. Раніше він був звільнений від управління Чернівецько-Хотинською єпархією.

Єпископ Феогност (в миру Ярослав Бодоряк) народився 11 серпня 1989 року в селі Зелене Верховинського району Івано-Франківської області. В 2006 році вступив на навчання до Івано-Франківського Богословського інституту, який закінчив у 2011 році. З 2010 до 2014 року навчався в Прикарпатському національному університеті ім. В. Стефаника та здобув ступінь магістра етнології та історії. 28 березня 2008 року архієпископом Івано-Франківським і Галицьким Іоасафом був пострижений у ченці з іменем Феогност на честь святителя Феогноста, митрополита Київського і всієї Руси. 2 лютого 2022 року рішенням Священного Синоду Православної Церкви України обраний єпископом Богородчанським, вікарієм Івано-Франківсько-Галицької єпархії. 13 лютого 2022 року висвячений у єпископа Богородчанського, вікарія Івано-Франківсько-Галицької єпархії. Хіротонію звершив митрополит Київський та всієї України Епіфаній. 2 лютого 2024 Священний синод Православної церкви України призначив його єпископом Чернівецьким і Буковинським, архієреєм об'єднаної Чернівецької єпархії

Додамо, що раніше Синод ПЦУ звільнив за особистим проханням з посади митрополита Чернівецького та Буковинського Данила. Своє рішення священнослужитель пояснив тим, що в нього погіршилося здоров’я і він потребує відпочинку. Раніше, влітку 2023 року митрополит Чернівецький та Буковинський Данило під час однієї з проповідей назвав війну Росії в Україні вигадками влади. Після цього інциденту ПЦУ закликала священнослужителя вибачитися перед українцями.