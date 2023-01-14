Предстоятель ПЦУ Епіфаній удруге звершить богослужіння в Успенському соборі
Літургія пройде 19 січня на свято Богоявлення
З нагоди свята Богоявлення предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній звершить богослужіння у Свято-Успенському соборі. Це буде друге богослужіння предстоятеля Православної церкви України в Києво-Печерській лаврі. Про це інформує прес-служба ПЦУ.
Літургія пройде 19 січня 2023 року в Успенському соборі о 9:00.
Належний дозвіл від Міністерства культури та інформаційної політики України Православна церква України отримала, а з Національним заповідником «Києво-Печерська лавра» підписано відповідну угоду.
Нагадаємо, що вперше богослужіння предстоятеля Православної церкви України в Києво-Печерській лаврі пройшло 7 січня 2023 року.
Раніше міністерство культури рекомендувало не продовжувати з УПЦ МП оренду двох храмів Києво-Печерської лаври, яка завершилась на початку 2023 року.