Предстоятель ПЦУ Епіфаній під час різдвяної літургії в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, 7 січня 2023 року

З нагоди свята Богоявлення предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній звершить богослужіння у Свято-Успенському соборі. Це буде друге богослужіння предстоятеля Православної церкви України в Києво-Печерській лаврі. Про це інформує прес-служба ПЦУ.

Літургія пройде 19 січня 2023 року в Успенському соборі о 9:00.

Належний дозвіл від Міністерства культури та інформаційної політики України Православна церква України отримала, а з Національним заповідником «Києво-Печерська лавра» підписано відповідну угоду.

Нагадаємо, що вперше богослужіння предстоятеля Православної церкви України в Києво-Печерській лаврі пройшло 7 січня 2023 року.

Раніше міністерство культури рекомендувало не продовжувати з УПЦ МП оренду двох храмів Києво-Печерської лаври, яка завершилась на початку 2023 року.