Прем’єр-міністр анонсував можливість розмитнювати автомобілі через «Дію»
Розмитнення автомобілів через «Дію» стане можливим після ухвалення відповідного закону
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На нараді «Офісу простих рішень та результатів» Міністерства цифрової трансформації та Міністерством фінансів погодили законопроект, який має полегшити процедуру розмитнення автомобілів через додаток або сайт «Дія», повідомив у п’ятницю, 21 травня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
«Згідно з пропозиціями, розмитнити авто можна буде просто за допомогою смартфона – через портал та застосунок “Дія”», – написав він у Telegram.
За словами прем’єр-міністра, це «усуне бюрократичні перепони, мінімізує людський фактор і викорінить корупцію», що стане поштовхом до реформи митниці.
Також Шмигаль доручив Міністерству фінансів та Мінцифри опрацювати й подати остаточні пропозиції до цього законопроекту.
Нагадаємо, у травні президент України Володимир Зеленський підписав закони про пільгове розмитнення «євроблях». Під пільгове розмитнення підпадають лише вживані легкові автомобілі, вік яких перевищує п’ять років. Пільги на розмитнення таких автомобілів діятимуть з середини червня і до кінця 2021 року.