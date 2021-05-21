На нараді «Офісу простих рішень та результатів» Міністерства цифрової трансформації та Міністерством фінансів погодили законопроект, який має полегшити процедуру розмитнення автомобілів через додаток або сайт «Дія», повідомив у п’ятницю, 21 травня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Згідно з пропозиціями, розмитнити авто можна буде просто за допомогою смартфона – через портал та застосунок “Дія”», – написав він у Telegram.

За словами прем’єр-міністра, це «усуне бюрократичні перепони, мінімізує людський фактор і викорінить корупцію», що стане поштовхом до реформи митниці.

Також Шмигаль доручив Міністерству фінансів та Мінцифри опрацювати й подати остаточні пропозиції до цього законопроекту.

Нагадаємо, у травні президент України Володимир Зеленський підписав закони про пільгове розмитнення «євроблях». Під пільгове розмитнення підпадають лише вживані легкові автомобілі, вік яких перевищує п’ять років. Пільги на розмитнення таких автомобілів діятимуть з середини червня і до кінця 2021 року.